В Энгельсе экс-главе комитета ЖКХ предъявили обвинение из-за нерасселенных домов

Бывшему председателю комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, в 2021 году чиновник не организовал своевременно проведение заседания межведомственной комиссии по признанию ряда зданий в микрорайоне Энгельс-1 (Летка) аварийными.

Из-за этого дома № 24, 27, 29, 32 и 34 не вошли в программу переселения на 2022-2026 годы. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов жильцов.

Действия председателя комитета были квалифицированы по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

— С мужчиной проводятся следственные и процессуальные действия, — пояснили в пресс-службе СУ СКР.