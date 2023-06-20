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НовостиПроисшествия20 июня 2023 12:11

В Энгельсе водитель автомобиля Nissan не справился с управлением – машина врезалась в опору ЛЭП и перевернулась

48-летнему мужчине потребовалась помощь медиков
Нарина Балаян
Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

В Энгельсе водитель автомобиля Nissan не справился с управлением – машина врезалась в опору ЛЭП и перевернулась. Об сегодня, 20 июня, сообщает Телеграм-канал «ЧП Саратов».

По предварительным данным, авария произошла сегодня утром, в 10.40. На улице Пристанская у дома №1Б водитель автомобиля Nissan не справился с управлением. Машина врезалась в опору ЛЭП, после чего перевернулась.

48-летнему водителю потребовалась помощь медиков. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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