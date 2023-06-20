vk.com/lyceum62saratov

В Саратове скончалась Заслуженный учитель России Елена Бабаева. Об этом сообщает на сайт лицея № 62, где работала покойная.

— Талантливый педагог всю жизнь посвятила обучению и воспитанию подрастающего поколения. Елена Викторовна имела большой авторитет среди коллег, учащихся и родителей. Ни одно творческое мероприятие лицея не проходило без её участия.

Коллектив лицея навсегда запомнит Елену Викторовну чутким, жизнерадостным, безгранично преданным своей профессии, мудрым человеком. Педагоги лицея выражают глубокие соболезнования родным и близким, — говорится на сайте учебного учреждения.

Елена Викторовна Бабаева преподавала в школе с 1993 года биологию, а затем стала еще заведующей учебной частью.

Прощание с педагогом состоится завтра, 21 июня. В 10:30 пройдёт отпевание в церкви на Ильинской площади, а затем — гражданская панихида.