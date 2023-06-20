Фото: Телеграм-канал Юрий Юрин

В России сегодня свой профессиональный праздник отмечают кинологи. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области Юрий Юрин.

В этот день в 1996 году был подписан приказ о создании поисковой кинологической службы отряда «Центроспас».

- Сейчас уже невозможно представить работу спасателей без четвероногих друзей и полноценных сотрудников облспаса. Они всегда рядом – на службе спасения и безопасности человека. Дорогие коллеги! Спасибо вам за высокопрофессиональную работу кинологических расчетов облспаса. Желаю вам здоровья, мира, добра, благополучия!, - написал Юрин.

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