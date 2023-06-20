Педагог Театрального института имени Бориса Щукина провела мастер-класс в Саратове

Фото: Саратовский театральный институт

15-16 июня в Театральном институте прошли мастер-классы профессора кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина Марии Петровны Оссовской. Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

Темой мастер-класса стала техника речи и орфоэпическая грамотность. В практической части мастер-класса студенты познакомились с упражнениями на дыхание, артикуляцию и координацию движения с голосом.

В рамках теории Мария Петровна рассказала о том, как избавиться от говора, правильно произносить слова, звуки.