Фото: кадр с видео камеры наблюдения

В Саратовской области вор разбил окно храма и украл все пожертвования из кружек. Об этом рассказал настоятель храма протоиерей Александр Милованов на своей странице во «Вконтакте».

Происшествие случилось в ночь на 19 июня в Новоузенске. Вор пробрался в собор во имя великомученицы Екатерины. Разбив стекло, злоумышленник украл все пожертвования из кружек, которые собрали на воскресном богослужении.

-Камера запечатлела это бесчинство. Зубами этот человек вскрыл металлическую крышку трехлитровой стеклянной банки с такой необычной легкостью, как будто сдернул фольгу со стаканчика с йогуртом. Сложно поверить, что такое возможно. И только следы от зубов на крышке не дают в этом усомниться. Нечеловеческая выносливость, - написал протоиерей Александр Милованов.

Сумма ущерба с учетом разбитого окна составила примерно 45-50 тысяч рублей.

По предварительным данным, личность преступника установлена. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

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