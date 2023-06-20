Фото: кадр с видео камеры наблюдения
В Саратовской области вор разбил окно храма и украл все пожертвования из кружек. Об этом рассказал настоятель храма протоиерей Александр Милованов на своей странице во «Вконтакте».
Происшествие случилось в ночь на 19 июня в Новоузенске. Вор пробрался в собор во имя великомученицы Екатерины. Разбив стекло, злоумышленник украл все пожертвования из кружек, которые собрали на воскресном богослужении.
-Камера запечатлела это бесчинство. Зубами этот человек вскрыл металлическую крышку трехлитровой стеклянной банки с такой необычной легкостью, как будто сдернул фольгу со стаканчика с йогуртом. Сложно поверить, что такое возможно. И только следы от зубов на крышке не дают в этом усомниться. Нечеловеческая выносливость, - написал протоиерей Александр Милованов.
Сумма ущерба с учетом разбитого окна составила примерно 45-50 тысяч рублей.
По предварительным данным, личность преступника установлена. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.
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