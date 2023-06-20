Фото: Архив КП

В Саратовской области бездомная собака укусила 11-летнего мальчика за бедро. Об этом сегодня, 20 июня, сообщила прокуратура Саратовской области.

По предварительным данным, ЧП произошло сегодня, 20 июня, в селе Рыбушка. В СНТ «Турист» бездомная собака набросилась на 11-летнего мальчика и укусила его за левое бедро.

По факту нападения отдел полиции проводит проверку. Все причины и обстоятельства выясняет прокуратура.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.