пресс-служба губернатора

Бусаргин поручил до конца года закончить с реконструкцией малой сцены ТЮЗа. Об этом стало известно из телеграм-канала губернатора Саратовской области.

По словам главы региона, сейчас продолжается возведение пристройки к малой сцене. Подрядчик сообщил, что из-за сложностей с проектом произошла задержка и новое здание планируется закончить в августе. Бусаргин подчеркнул, что это обстоятельство никак не должно повлиять на общие сроки реконструкции.

Внутри здания ведутся монтажные и отделочные работы. В очереди — замена перекрытий над зрительным залом, установка современную сцены-трансформера. На объект пришло новое, в том числе и отечественное оборудование.

— Это небольшой объект, здесь нет технологически сложного цикла строительства. Несмотря на то, что контракт рассчитан до 2024 года, ничего не мешает завершить объект уже в этом году. Нужно только быстрее решить все проектные вопросы, закрыть контур пристройки уже летом и приступить к отделке, — отметил губернатор.