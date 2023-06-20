В Саратовской области бывшему председателю комитета ЖКХ предъявили обвинение

В Саратовской области предъявлено обвинение бывшему председателю комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил СУ СК России по Саратовской области.

По данным следствия, в 2021 году обвиняемый несвоевременно организовал проведение заседания межведомственной комиссии по признанию многоквартирных жилых домов №№ 24, 27, 29, 32 и 34 микрорайона Энгельс-1 города Энгельса аварийными и подлежащими сносу.

В результате, дома не вошли в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2022 – 2026 годы, утвержденную постановлением правительства Саратовской области. Жителей, вынужденные проживать в разрушающихся домах обратились к Председателю СК России Александру Бастрыкину, который в свою очередь поручил разобраться в ситуации.

В настоящее время следователями следственного управления с обвиняемым проводятся следственные и процессуальные действия.