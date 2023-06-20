Фото: Министерство образования Саратовской области
Саратовский школьник набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам. Об этом сегодня, 20 июня, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Егор Зинин закончил школу №43 Саратова. Выпускник набрал максимальные баллы по профильной математике и физике.
Егора, его родителей и преподавателей поздравила администрация города.
Напомним, 200 баллов по гуманитарным предметам – русскому языку и литературе - набрала Алена Лапшова из саратовской гимназии №2.
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