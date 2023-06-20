Саратовская прокуратура проверит застройку Зеленой горки без соцобъектов

фото: Официальный телеграм-канал Вячеслава Володина

В прокуратуру обратилась общественная приемная председателя Госдумы Вячеслава Володина. Поводом для обращения стала жалоба жительницы Кировского района в общественную приемную спикера ГД РФ.

По ее словам, что в микрорайоне Зеленая горка не продвигается строительство детсада (160 мест) с начальной школой. О строительстве сообъектов заговорили еще в апреле, однако до сих пор оно не начато. Уже имеющийся детский сад переполнен, как и лицей «Звезда». При этом в лицее планируют ввести вторую смену. Подобный режим обучения Вячеслав Володин не приветствовал, как и большинство жителей Саратовской области.

— Только из окон смотрим на красивые расписные стены и благоустроенные площадки. Так теперь еще чиновники на все это еще один микрорайон вешают - им никто не указ. Строительство нового микрорайона за гаражами идет стахановскими темпами! Но строят только гетто! Это издевательство, мы живем как на пороховой бочке, — написала жительница Саратова.

Известно, что в лицее из-за нехватки мест готовятся вводить вторую смену или подсменок. Такой режим обучения большинство горожан, как и председатель Государственной Думы не поддержали. Пока все сдающиеся на тот момент школы строились исключительно за счет федеральных средств либо привлеченных источников, неоднократно заявлялось о том, что в организации второй смены нет ничего плохого, закрывая глаза на мнение родителей и педагогов.

Представители приемной депутата обратились в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку на предмет нарушения норм о комплексном развитии территории. Отсутствие комплексной застройки может затрагивать территорию в границах улиц Нишнева, Пятакова и Чернышова. В случае выявления нарушений в градостроительстве стоит просьба принять меры прокурорского реагирования.