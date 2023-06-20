Фото: Архив КП

В Саратове два ТЦ эвакуировали из-за сообщения о подозрительных предметах. Предупреждения поступили утром, в 10 часов.

Сотрудники и посетители торгового центра покинули здание на время работы силовиков.

Торговые центры осмотрели правоохранители. Как выяснилось позже, никакой опасности не было.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.