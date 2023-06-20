Фото: Архив КП
В Саратове два ТЦ эвакуировали из-за сообщения о подозрительных предметах. Предупреждения поступили утром, в 10 часов.
Сотрудники и посетители торгового центра покинули здание на время работы силовиков.
Торговые центры осмотрели правоохранители. Как выяснилось позже, никакой опасности не было.
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