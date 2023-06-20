фото: пресс-служба мэрии города Саратова

В Саратове чиновники заявляют о продолжении ремонта дорог в Заводском и Кировском районах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На 20 и 21 июня запланированы следующие работы по ремонту автомобильных дорог за счет средств местного бюджета — подготовка основания и монтаж каменного борта по проезду от ул. 1-й Гуселки до 1-го проезда Танкистов.

Кроме того на участках по ул. Лучевая от ул. Огородной до ул. Миллеровская, 1-й Подшипниковый проезд от ул.Лучевой до ул.Тепловозной, ул. Встречная от ул. Станционной до д.№2 идет подготовка основания полотна.