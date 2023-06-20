Фото: Архив КП

В Российских вузах для абитуриентов начался прием документов на поступление.

Теперь подать их можно несколькими способами - лично, по почте или через сайты вузов, а также с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".

Для дистанционной подачи документов на портале «Госуслуг» нужно заполнить заявление, указав образование и выбрать пять вузов.

Далее нужно заполнить ряд пунктов:

-добавить результаты ЕГЭ;

- загрузить целевой договор, если учёба будет по квоте;

-проверить данные аттестата.

Для абитуриентов, поступающих на бесплатное обучение подать заявление можно до 25 июля, на платное – до 20 августа.

О зачислении придет уведомление в личный кабинет.

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