Фото: Архив КП
В Российских вузах для абитуриентов начался прием документов на поступление.
Теперь подать их можно несколькими способами - лично, по почте или через сайты вузов, а также с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".
Для дистанционной подачи документов на портале «Госуслуг» нужно заполнить заявление, указав образование и выбрать пять вузов.
Далее нужно заполнить ряд пунктов:
-добавить результаты ЕГЭ;
- загрузить целевой договор, если учёба будет по квоте;
-проверить данные аттестата.
Для абитуриентов, поступающих на бесплатное обучение подать заявление можно до 25 июля, на платное – до 20 августа.
О зачислении придет уведомление в личный кабинет.
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