Два человека погибли в ДТП легковушки и КамАЗа под Балашовом

Фото: Телеграм-канал Юрий Юрин

В Балашовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности Саратовской области Юрий Юрин.

Уточняется, что в селе Хоперское столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ. 68-летний мужчина из легковушки и его спутница погибли на месте.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.