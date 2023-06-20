Саратовец натравил свою собаку на чужую и бросился бить 29-летнего мужчину

На улице Вольской в Саратове местный житель спустил собаку на чужую и бросился бить мужчину. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона.

В ведомстве уточнили, что накануне в 22.15 в полицию по линии 102 позвонил 25-летняя саратовчанка. Она рассказала, что у дома 61 на улице Вольская неизвестный вначале натравил собаку на её, а затем повалил на землю спутника девушки и стал избивать.

На место инцидента сразу же отправились сотрудники ППС. Заявителей опросили. 29-летнему хулигану выдали направление на медицинское обследование. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.