На Московском шоссе в Саратове отключили горячую воду на две недели

Фото: Телеграм-канал Саратов коммунальный

На Московском шоссе и близлежащих улицах в Саратове отключат горячую воду. Ограничение подачи ресурса продлится с 20 июня по 3 июля.

Причиной отключения названы гидравлические испытания коммуникаций и ремонтные работы на котельной по улице Московское шоссе, 14а. Воду отключат по адресам:

- 1-й Московский проезд, д. 2, 4, 6;

- 2-й московский проезд, д. 1, 4, 6, 8, 9, 14, 11, 11а;

- 3-й Московский проезд, д. 3, 5, 7, 8, 9;

- Московское шоссе, д. 12б, 25, 27, 29, 31, 33;

- ул. ДОС, д. 1-4.

Коммунальные службы напомнили телефон ЕДДС: 659-659.