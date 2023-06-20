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НовостиОбщество20 июня 2023 5:39

«Диаграмму Спагетти» создадут на предприятии в Саратове

Елена Маркелова
Фото: Минэкономразвития Саратовской области

Фото: Минэкономразвития Саратовской области

ООО «Барко Профиль» приступило к созданию карты процесса изготовления металлочерепицы. На ней детально зафиксируют все этапы производства. Работы проводятся в рамках нацпроекта Владимира Путина «Производительность труда».

Эксперт Регионального центра компетенций Андрей Пичкуров вместе с рабочей группой компании пытается найти скрытые резервы и возможности для повышения эффективности. Собрана детальная информация о местах хранения запасов, отмечено на схеме расположение оборудования и переходов между пролётами.

На основе полученных данных будет строиться «диаграмма Спагетти». Она позволит проанализировать перемещения сырья и сотрудников основного производства во время их работы.