Фото: Телеграм-канал Новости Энгельсского района

В Энгельсском районе завершилась посевная компания. Аграрии засеяли 100 тысяч гектаров земли.

Из них площадь зерновых и зернобобовых составила 59,6 тысяч гектаров, технических – 27,9 тысяч гектаров, кормовых – 8,2 тысячи гектаров, картофеля -0,9 тысяч гектаров, овощей – 2,8 тысяч гектаров, бахчевых – 0,6 тысяч гектаров.

По прогнозам местных растениеводов, будущий урожай даст 149 тысяч тонн зерна, 16 тысяч тонн маслосемян подсолнечника, 80 тысяч тонн овощей, 16,5 тысяч тонн картофеля.