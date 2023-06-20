SuperJob: банк в Саратове ищет финансиста на зарплату от 100 тысяч рублей

Архив КП Фото: Олег ЗОЛОТО

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob назвал самые высокооплачиваемые предложения июня в Саратове. Для этого сотрудники компании проанализировали 50 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 миллиона человек.

Более всего в нашем городе готовы платить финансовому специалисту. Вакансию разместил крупный российский банк. Потенциальному коллеге положат зарплату от 100 тысяч рублей и полис ДМС.

Второе место - у вакансии конструктору трубопроводной арматуры в торгово-промышленной компании. Специалисту обещана оплата до 100 тысяч рублей в месяц.

На третьем месте расположилась вакансия водителя категории «E». Крупнейшая розничная сеть готова платить будущему сотруднику от 84 до 115 тысяч рублей. К тому же обещаны дополнительные выплаты за экономию топлива, бесплатные медосмотры и горячие обеды.