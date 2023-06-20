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НовостиОбщество20 июня 2023 5:03

Мокроусова поручила коллегам оперативно информировать саратовцев об отключениях воды

Елена Маркелова
Фото: Саратовская мэрия

Фото: Саратовская мэрия

Мэр Саратова Лада Мокроусова провела постоянно-действующее совещание. Она дала коллегам рекомендации по информированию населения.

В связи с предстоящим масштабным отключением холодной воды, затрагивающим почти все районы города, мэр дала задание заместителю главы администрации, председателю комитета по ЖХХ контролировать ход работ. Руководителям территориальных подразделений поручено обеспечить информирование населения, чтобы жители успели сделать необходимые запасы воды.

На социальный блок глава администрации возложила ответственность за контроль организации мероприятий, посвященных памятной дате - Дню памяти и скорби.