Янклович: 5 саратовских добровольцев погибли и 9 ранены при обстреле в ходе СВО

Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Саратовской областной думы Александр Янклович сообщил о потерях в рядах саратовских бойцов, проходящих службу в зоне специальной военной операции. Печальными вестями Александр Юрьевич поделился в телеграм-канале Твои герои, Саратов! ZOV.

«Сегодня тяжелая сводка, и в этот раз плохие новости пришли из 72-й бригады», - обратился к землякам парламентарий. В аудиосообщении он уточнил, что в результате обстрела в противотанковом - нашем именном дивизионе — пять человек погибли, девять ранены. Он назвал имени погибших. Это Андрей В.П., Роман А.А., Игорь А.К., Сергей А.А., Виталий В.Б. Семь из девяти бойцов, по словам депутата, ранены легко, за жизни еще двоих борются врачи.

Ранее мы сообщали о гибели четверых саратовских военнослужащих из 98-го полка при ракетном обстреле в зоне СВО.