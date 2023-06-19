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НовостиПроисшествия19 июня 2023 17:17

Под Саратовом в водоеме нашли тело мужчины

В Гагаринском районе Саратова обнаружен труп мужчины 60 лет
Светлана Курышева
Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

По информации Следственного комитета Саратова, сегодня вечером, 19 июня, в водоеме в нескольких километрах от населенного пункта Расково Гагаринского района прохожими было обнаружено тело неизвестного мужчины на вид 55-60 лет. Очевидцы сообщили об этом в правоохранительные органы.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.