В Саратове главу отдела по борьбе с коррупцией подозревают в получении взятки коттеджем

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Оперативниками собственной безопасности регионального Главка МВД России выявлен факт противоправных действий бывшего сотрудника. Об этом сегодня, 19 июня сообщает региональное ГУ МВД.

Стало известно, что бывший сотрудник одного из территориальных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции в июле 2022 года получил взятку. Дом, стоимостью более 3,6 миллионов рублей ему предложил руководитель коммерческой организации за прекращение проверки финансово-хозяйственной деятельности фирмы.

В том же месяце сотрудник был уволен.

В настоящее время результаты проверки оперативников регионального Главка МВД России направлены в следственные органы для дальнейшей правовой оценки. При подтверждении вины сотрудника полиции, ему грозит до восьми лет колонии.