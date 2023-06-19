Женщина «охладила» кипятком пылкого поклонника в Саратовской области

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Жительница Энгельсского района в пылу ссоры покалечила сожителя, используя в качестве оружия чайник. Об этом сегодня, 19 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, 43-летний житель одного из сел обратился в полицию с заявлением на бывшую сожительницу. По словам пострадавшего, он пришел в гости к бывшей возлюбленной с исключительно мирными намерениями. В надежде наладить былые отношения, возможно, был чересчур настойчив и нетерпелив. Конфликт разгорелся с новой силой и 42-летняя женщина, схватив с плиты чайник с кипятком, вылила его на спину мужчины.

После такого приема потерпевший обратился в медицинское учреждение, а злоумышленницу доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. На нее завели уголовное за причинение легкого вредя здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.