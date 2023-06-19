фото: пресс-служба Саратовской областной Думы

В Саратовской областной Думе депутаты возмущены сроками ремонта теплосетей. Сегодня, 19 июня, в регпарламенте проходит рабочее совещание по вопросу проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения и подготовки к предстоящему отопительному сезону.

В работе совещания принимают участие депутаты регпарламента, представители Правительства области, администраций Саратова, Балаковского и Энгельсского районов, прокуратуры области и филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

Глава комитета по вопросам ЖКХ Александр Бурмак (фракция «ЕР») заметил, что поводом для проведения совещания послужило большое количество обращений от жителей.

— У людей горячей воды нет неделями. Город перекопан, стоит в пробках. Но ремонтные работы идут неактивно, – заявил Бурмак.

На прошлой неделе этот вопрос был поднят на заседании комитета. На тот момент только в Саратове горячей воды не было в 890 многоквартирных домах и объектах социальной сферы. Сроки отключения были нарушены примерно в 140 домах. В настоящее время по имеющейся информации ведутся работы на 16 объектах. По данным главы комитета, процент выполнения варьируется от 0% до 95%, завершиться работы должны до 31 августа.

Замминистра строительства и ЖКХ Александр Мышев рассказал о ситуации с паспортами готовности к отопсезону. По его словам, в прошлом году больше всего замечаний было по Саратову, Балакову, Энгельсу и Аркадаку. По первым трем муниципалитетам есть опасения и по подготовке к нынешнему отопсезону.

Обсуждение вопроса продолжается.