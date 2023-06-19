В Саратовской области установили новую водонапорную башню стоимостью 1,3 миллиона рублей

В Александрово-Гайском районе Саратовской области в рамках программы поддержки местных инициатив в прошлом году разрешили проблему водообеспечения села Луков Кордон.

Как сообщает Министерство финансов области, в районе была установлена новая водонапорная башня Рожновского.

Существующая ранее водонапорная башня была построена в 70-х годах прошлого века и пришла в негодность. Теперь водоснабжение села питьевой водой налажено. Стоимость проекта составила более 1,3 миллиона рублей.

Сейчас активисты участвуют в VII Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования, реализованных в 2022 году. Всего от Саратовской области было подано 25 заявок, среди них проекты установки детских игровых площадок, обустройства спортивных площадок, благоустройства мест отдыха, парков, скверов, установки уличного освещения, организации и проведения ремонта водоснабжения и водоотведения, ремонта сельских домов культуры, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, благоустройства мест захоронения.

Голосование продлится до 30 июня на сайте конкурса.