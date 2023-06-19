Похититель мотоцикла пойман в Саратовской области

В середине июня текущего года в ОВД обратилась 52 летняя женщина, которая сообщила, что в период с 11 по 14 июня со двора ее дома и тайно похитили мотоцикл стоимостью 672 000 рублей.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное о краже. В ходе расследования, сотрудниками полиции был задержан 40-летний ранее судимый местный житель. У него изъяли похищенное имущество и вернули законной владелице.

Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.