Второй дом земского доктора Якова Марковича в Саратове признали объектом культурного наследия

Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области

Статус объекта культурного наследия муниципального значения получил дом №7 на улице Траса Шевченко в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба профильного комитета.

Как установили историки, в конце XIX века здание принадлежало супруге поселянина-собственника Николаевского уезда (селение Екатериненштадт) Лидии Константиновне Раушенбах. Она разделила дворовое место и часть продала врачу Якову Львовичу Марковичу. Он был земским врачом в 8-м участке Вольского уезда (село Синодское), потом решил переехать в Саратов. Имея обширную частную врачебную практику и достойный доход, в 1905-1907 годы он выстроил два одинаковых каменных двухэтажных дома с «водопроводом, канализацией, электрическими проводами и арматурой». Это дома № 5 и № 7.

Здание под № 5 также было признано объектом культурного наследия регионального значения.