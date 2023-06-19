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НовостиПроисшествия19 июня 2023 11:25

Из пожара в саратовской области эвакуировали четыре человека и кота с собакой

Из горящей двухэтажки в Вольске спасали людей и животных
Светлана Курышева
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 19 июня, из-за пожара в Вольске, эвакуировали жильцов двухэтажки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

По предварительным данным загорелся нежилой одноэтажный дом и пристроенная к нему вплотную жилая двухэтажка. Информация о загорании на улице Комсомольской поступила в 10:33. На месте работали шесть пожарных расчётов.

По словам замначальника 10-го пожарно-спасательного отряда Сергея Морина, проводилась эвакуация жильцов. Двоих пожилых людей вынесли на руках из задымлённых квартир на первом этаже и двух женщин со второго этажа спустили по автолестнице/

В одной из квартир оставались пёс и кот, которых тоже вынесли на свежий воздух. Никто не пострадал. Причина и площадь пожара сейчас устанавливаются.