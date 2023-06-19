Саратову необходима продуманная программа озеленения

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Губернатор Саратовской области сегодня, 19 июня в своем телеграмм канале рассказал о планах озеленения города. По его словам, вопрос озеленения обсуждается давно и городу необходима продуманная программа, чтобы не повторить негативный опыт высадки деревьев, которые не прижились.

- Главное требование - правильный выбор деревьев, которые подходят для нашей климатической зоны. В Саратове уже был негативный опыт, когда каштаны и липы не прижились. Одна из причин, по мнению экологов, слишком молодые саженцы, - поделился с читателями глава региона.

С его слов, теперь планируется использовать крупномеры - взрослые деревья с обхватом ствола 12-15 сантиметров и сформированной кроной.

Городская администрация планирует начать высадку осенью этого года. Начнут с центральных улиц, где гуляют больше всего людей и остались подготовленные для высадки места. С финансированием Роман Бусаргин обещал помочь из регионального бюджета.