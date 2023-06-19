Бизнесмен Джуликян отправится за решетку на три года

Джуликян Армен Айкович обвинялся в совершении мошенничества в особо крупном размере и отмывании денежных средств. Саратовский областной суд сегодня, 19 июня, сообщил о том что обжаловать ранее вынесенный приговор у подсудимого не получилось.

Напомним, в марте 2015 года Джуликян похитил денежные средства ООО «БалтНефтьРесурс», перечисленные по договору поставки нефтепродуктов на расчетный счет ООО «Алмаз». Компании был причинен ущерб на сумму более 67 миллионов рублей. Для маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения Джуликян привлек лицо, которое организовало перевод части похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «НБА» по якобы заключенному договору между ООО «НБА» и ООО «Алмаз».

Кроме того, Джуликян умышленно предоставил в администрацию Энгельсского муниципального района подложные документы для незаконного приобретения земельного участка, причинив Энгельсскому муниципальному району Саратовской области ущерб на сумму более 6 миллионов рублей. Позднее злоумышленник продал указанный участок за 20 миллионов рублей.

Энгельсский районный суд Саратовской области признал Джуликяна виновным в совершении каждого из инкриминируемых преступлений, но по двум из них освободил его от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. За мошенничество Джуликяну было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в доход государства в размере 500 000 рублей.

Вынесенный приговор обжаловали и сторона защиты и сторона обвинения. Однако, Саратовский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения.