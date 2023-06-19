У Саратовского ТРЦ «Триумф Молл» появился покупатель

ТРЦ "Триумф Молл" в мае был выставлен на продажу. ПАО «Сбербанк» выставило на торги торговый центр в центре Саратова с начальной ценой 3,85 миллиарда рублей.

Сегодня стало известно, что на аукцион по продаже ТРЦ "Триумф Молл" заявился один участник - компания из Москвы "Доминион". Заявка поступила перед началом торговой сессии - 13 июня, она была признана соответствующей. В итоге аукцион был признан несостоявшимся.

Как поясняют в Российский Аукционный Дом, в таких случаях «документация по сделкам может быть заключена продавцами с единственным участником по цене не ниже начальной цены продажи лота».

Подписать договор купли-продажи покупатель обязан в течение пяти календарных дней с момента подведения итогов аукциона В противном случае право на сделку он утрачивает.