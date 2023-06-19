Житель Пугачева вылатил 250 тысяч рублей алиментов после ареста Renault Megane

45-летнего жителя Пугачева обязали выплатить алименты на содержание 14-летней дочери. Об этом сообщила пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов Саратовской области.

В ведомстве уточнили, что сумма долга родителя перед ребенком со временем достигла 250 тысяч рублей. Судебные приставы направили запросы в учетно-регистрирующие органы и банки. Они выяснили, что у должника есть авто Renault Megane. Машину арестовали.

Только в этом случае мужчина нашел нужную сумму и выплатил на содержание дочери.