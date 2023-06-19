В Саратовской области завершается сев технических и поздних зерновых культур

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Аграрии Саратовской области завершают сев технических и поздних зерновых культур – проса, гречихи, кукурузы и сорго. Об этом рассказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.В

Известно, к сегодняшнему дню, 19 июня, в регионе посеяно 2 млн 880 тыс. га яровых культур, что составляет 101 процентов от плана, в том числе в зерновой группе – 1 млн 105 тыс. га (111%).

В сравнении с прошлогодними показателями почти увеличены посевные площади — под горохом – на 13 процентов, под чечевицей – на 28 процентов, нутом – на 33 процента, а также под просом и твердой пшеницей – на 21 и 4 процента соответственно.

Сев технических и кормовых культур завершается.