фото: Министерство молодежной политики и спорта области

Саратовская легкоатлетка привезет из Саранска золотую и серебряную медали. Об этом сообщает Министерство молодежной политики и спорта области.

В эти дни 14 по 19 июня в Саранске проходит чемпионат России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями. В соревнованиях принимают участие более 200 сильнейших атлетов из 27 регионов страны.

Наш регион представляют Саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанники школы олимпийского резерва «Надежда Губернии», мастер спорта международного класса Галина Ранделина и кандидат в мастера спорта Дмитрий Бисеров.

Галина Ранделина завоевала золотую медаль в беге на дистанции 100 метров с барьерами, а также серебро на дистанции 400 метров с барьерами.

Тренируется спортсменка под руководством тренера-преподавателя по легкой атлетике Марины Бочкаревой.