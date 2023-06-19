Саратовская область получит 280 миллионов рублей на развитие сел

Фото: Время Саратовское Z

В 2023 году Саратовская область получит 276 миллионов рублей на комплексное развитие сельских территорий. Об этом сообщила пресс-служба регионального кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства пойдут на строительство и ремонт домов культуры, детских садов, школ, спортивных объектов, жилищное строительство, прокладку коммуникаций. В 2024 году на данные цели наш регион получит еще 4 миллиона рублей.

Всего 33 субъектам РФ из федеральной казны будет направлено 4,6 миллиарда рублей.