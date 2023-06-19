фото: пресс-служба правительства Саратовской области

В Саратовской области проживает большее 200 детей из новых территорий РФ. Цифры озвучила на встрече с губернатором Романом Бусаргиным уполномоченная по правам ребенка Татьяна Загородняя.

По словам Загородней, в пунктах временного размещения находятся 804 жителя новых регионов России, в том числе 227 детей. Все они проходят обучение, при необходимости им оказывают медицинскую помощь.

В регионе проводятся ряд акций в поддержку Донбасса — «Одеяло доброты» в помощь детям следующая партия гуманитарного груза отправится в наш подшефный Сватовский район ЛНР. С февраля в регионе проходит акция «С теплом из дома». Для бойцов СВО было собрано более 6 тысяч подарков. В акции принимали участие школьники, они писали письма нашим военнослужащим, отправляли посылки.

— Прошу вас обратить особое внимание на детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции. У вас должна быть специальная база по этим семьям. Сейчас самая актуальная тема – оздоровление детей, и все вопросы должны решаться максимально оперативно, — отметил Роман Бусаргин.