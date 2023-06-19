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НовостиОбщество19 июня 2023 7:36

Инженер из Саратова разработал виртуальный тренажер поверки трансформаторов

Елена Маркелова
Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Инженер по метрологии Саратовского ЦСМ Дмитрий Шкурин создал виртуальный тренажер по поверке трансформаторов напряжения. Об этом сообщила пресс-служба регионального минпромэнерго.

Свое изобретение саратовец представил на II Международной научно-практической конференции молодых учёных и специалистов «За нами будущее». Мероприятие прошло в городе Екатеринбурге.

По словам инженера, данные продукты дают возможность быстрого визуального обучения специалистов с возможностью полного погружения в процесс.