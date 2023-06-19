Жительница Солнечного отдала мошенникам за «обряд» по снятию порчи 300 тысяч рублей

Архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница посёлка Солнечный стала жертвой мошенников. О случившемся она рассказала в полицейском отделе.

По словам 28-летней женщины, в пять вечера 2 июня на улице Чехова две незнакомки подошли к ней и сказали, что девушке требуется обряд по снятию порчи. Поиск «квалифицированного специалиста» они взяли на себя. 15 июня на улице Топольчанская жительница Солнечного встретилась с одной изнезнакомок и передала ей за «обряд» 300 тысяч рублей. С тех пор "помощница" перестала выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка в очередной раз взывают к бдительности.