Зона отключения воды
Тысячи жителей Саратова проведут четверг без воды. Об этом сообщает ООО "КВС".
В четверг, 22 июня, с 05.00 до 04.30 23 июня ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» будет проводить плановые работы на водопроводных коммуникациях в целях подготовки водопроводных сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 гг.
Воды лишаться тысячи людей по своему городу, в их числе абоненты по адресам:
- Заводской район:
поселки:
2-й Пролетарский,
3-й Пролетарский,
Верхняя и Нижняя Стрелковки,
Есиповка,
Заплатиновка,
Муравлевка,
Пролетарский,
Рокотовка,
Станкостроительный,
Углевка,
Шарковка,
Южный (район ДК «Строитель»),
Юнгеровка,
Юриш, ул. Новая 9-я линия;
микрорайоны:
1-й жилучасток,
2-й жилучасток,
3-й жилучасток,
4-й жилучасток,
Комбайн,
Лопатина Гора,
Радуга,
Целинстрой,
Экспериментальное хозяйство СГАУ;
- Октябрьский район:
район 3-й клинической больницы,
район завода «Сарэнергомаш»,
район лицея №2,
район общежития железнодорожного техникума,
район СГТУ,
район школы №7 и бывшего монтажного техникума;
район в границах улиц: Клочкова – Гвоздильная – 2-я Силикатная – 4-я Силикатная – Сызранская – Дальняя – Б.Садовая – 1-я Беговая; 1-й Кольцевой пр.;
- Фрунзенский район:
район 5-й городской больницы,
район бывшей табачной фабрики,
район гимназии №3,
район завода «Электроисточник»,
район стадиона «Локомотив»,
район школы №77;
- Кировский район:
поселки:
Завокзальный,
2-й Пугачевский;
микрорайон «Стрелка» в границах улиц: Украинская – Дачная – Тракторная;
район «Центра ДНК исследований»,
район автовокзала,
район железнодорожного вокзала,
район Кировского трамвайного депо,
район колледжа искусств,
район лицея гуманитарных наук,
район лицея математики и информатики,
район лицея-интерната №64,
район министерства транспорта и дорожного хозяйства,
район поликлиники №2,
район рынка «Губернский»,
район рынка «Сенной»,
район СГАУ на ул. Соколовая,
район ТЦ «Навигатор»,
район в границах улиц: Б. Садовая – Танкистов – 6-й Мурманский пр. – Соколовая – Вольская.
В зоне пониженного давления будут находиться следующие абоненты города:
- Октябрьский район:
район лицея №3;
- Фрунзенский район:
район галереи «Каштан»,
район лицея №37,
район детского парка,
район колледжа им. Яблочкова,
район Крытого рынка,
район театра драмы;
- Кировский район:
район физико-технического лицея,
район СГУ и Зональной научной библиотеки,
район ТЦ «Триумф Молл»,
район школы №21,
район Хоральной синагоги,
района ТЮЗа на ул. Киселева,
район школы №67.
В зоне пониженного давления с возможным прекращением подачи холодной воды будут находиться следующие потребители:
- Заводской район:
поселки:
Князевка,
Комсомольский,
Крекинг,
ОПХ Саратовское;
микрорайоны:
8-й квартал,
16-й квартал,
20-й квартал,
25-й квартал;
- Гагаринский район:
поселки:
Калашников,
Тепличный.
ООО «КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды, а также рекомендует в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.
Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.