Зона отключения воды

Тысячи жителей Саратова проведут четверг без воды. Об этом сообщает ООО "КВС".

В четверг, 22 июня, с 05.00 до 04.30 23 июня ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» будет проводить плановые работы на водопроводных коммуникациях в целях подготовки водопроводных сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 гг.

Воды лишаться тысячи людей по своему городу, в их числе абоненты по адресам:

- Заводской район:

поселки:

2-й Пролетарский,

3-й Пролетарский,

Верхняя и Нижняя Стрелковки,

Есиповка,

Заплатиновка,

Муравлевка,

Пролетарский,

Рокотовка,

Станкостроительный,

Углевка,

Шарковка,

Южный (район ДК «Строитель»),

Юнгеровка,

Юриш, ул. Новая 9-я линия;

микрорайоны:

1-й жилучасток,

2-й жилучасток,

3-й жилучасток,

4-й жилучасток,

Комбайн,

Лопатина Гора,

Радуга,

Целинстрой,

Экспериментальное хозяйство СГАУ;

- Октябрьский район:

район 3-й клинической больницы,

район завода «Сарэнергомаш»,

район лицея №2,

район общежития железнодорожного техникума,

район СГТУ,

район школы №7 и бывшего монтажного техникума;

район в границах улиц: Клочкова – Гвоздильная – 2-я Силикатная – 4-я Силикатная – Сызранская – Дальняя – Б.Садовая – 1-я Беговая; 1-й Кольцевой пр.;

- Фрунзенский район:

район 5-й городской больницы,

район бывшей табачной фабрики,

район гимназии №3,

район завода «Электроисточник»,

район стадиона «Локомотив»,

район школы №77;

- Кировский район:

поселки:

Завокзальный,

2-й Пугачевский;

микрорайон «Стрелка» в границах улиц: Украинская – Дачная – Тракторная;

район «Центра ДНК исследований»,

район автовокзала,

район железнодорожного вокзала,

район Кировского трамвайного депо,

район колледжа искусств,

район лицея гуманитарных наук,

район лицея математики и информатики,

район лицея-интерната №64,

район министерства транспорта и дорожного хозяйства,

район поликлиники №2,

район рынка «Губернский»,

район рынка «Сенной»,

район СГАУ на ул. Соколовая,

район ТЦ «Навигатор»,

район в границах улиц: Б. Садовая – Танкистов – 6-й Мурманский пр. – Соколовая – Вольская.

В зоне пониженного давления будут находиться следующие абоненты города:

- Октябрьский район:

район лицея №3;

- Фрунзенский район:

район галереи «Каштан»,

район лицея №37,

район детского парка,

район колледжа им. Яблочкова,

район Крытого рынка,

район театра драмы;

- Кировский район:

район физико-технического лицея,

район СГУ и Зональной научной библиотеки,

район ТЦ «Триумф Молл»,

район школы №21,

район Хоральной синагоги,

района ТЮЗа на ул. Киселева,

район школы №67.

В зоне пониженного давления с возможным прекращением подачи холодной воды будут находиться следующие потребители:

- Заводской район:

поселки:

Князевка,

Комсомольский,

Крекинг,

ОПХ Саратовское;

микрорайоны:

8-й квартал,

16-й квартал,

20-й квартал,

25-й квартал;

- Гагаринский район:

поселки:

Калашников,

Тепличный.

ООО «КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды, а также рекомендует в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.

Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.