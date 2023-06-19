20-летняя вандалка задержана в городе Балашове

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Балашове задержана 20-летняя вандалка. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД.

Уточняется, что 2 июня в местный отдел полиции поступило сообщение от служащих отдела по ЖКХ администрации Балашовского района о том, что инкогнито повредили три баннера с фото участников Великой Отечественной войны. Они установлены на улице имени Карла Маркса.

Было возбуждено уголовное дело. Оперативники отдела полиции вскоре установили причастность к произошедшему 20-летней девушки. Выяснилось, что хулиганская выходка стала следствием ее ссоры с парнем. Следствие продолжается.