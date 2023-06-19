В Ершове женщина и двое детей отравились угарным газом

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Ершовский межрайонный следственный отдел начал процессуальную проверка по факту отравления окисью углерода двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка.

Как уточнили в ведомстве, в воскресенье, 18 июня, 25-летняя женщина и двое ее детей 4-летнего и 5-летнего возраста почувствовали недомогание в своей квартире на улице 50 лет Октября города Ершова. Мама вызвала скорую. Приехавшие врачи оказали семье медицинскую помощь. Женщина отказалась от госпитализации.

Следователи осмотрели место происшествия. После осмотра оборудования предварительно обнаружена утечка угарного газа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.