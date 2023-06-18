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НовостиПроисшествия18 июня 2023 9:41

Женщина погибла и трое мужчин пострадали в ДТП легковушки и фуры под Дергачами

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Дергачевском районе случилось ДТП с летальным исходом. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в телеграм-канале.

Глава ведомства уточнил, что в 09.37 на федеральной автодороге А-298 у села Демьяс столкнулись легковой и грузовой автомобили. От удара легковушка опрокинулась в кювет.

В результате аварии 45-летняя женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Она умерла в карете скорой помощи. 21-летний, 25-летний и 46-летний мужчины госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.