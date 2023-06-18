Женщина погибла и трое мужчин пострадали в ДТП легковушки и фуры под Дергачами

Архив КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Дергачевском районе случилось ДТП с летальным исходом. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в телеграм-канале.

Глава ведомства уточнил, что в 09.37 на федеральной автодороге А-298 у села Демьяс столкнулись легковой и грузовой автомобили. От удара легковушка опрокинулась в кювет.

В результате аварии 45-летняя женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Она умерла в карете скорой помощи. 21-летний, 25-летний и 46-летний мужчины госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.