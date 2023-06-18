Пьяный балаковец выпрыгнул с 3-го этажа, чтобы спастись от пожара

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Балаково мужчина пострадал травмировался, упав с высоты 3-го этажа. Об этом проинформировала пресс-служба регионального МЧС.

В ведомстве сообщили, что в шесть утра в девятиэтажном доме №27 по проспекту Героев начался пожар в квартире на 3-ем этаже. В это время в ней находился спящий нетрезвый хозяин. Когда он проснулся, то, чтобы спастись от огня, прыгнул из окна на землю. Его госпитализировали.

Пламя охватило площадь в пять квадратных метров. Причиной возгорания огнеборцы определили неосторожное обращение с огнем.