Володин: реставрация зданий бывшего авиационного техникума и Третьей школы обеспечит 1300 новых ученических мест в центральной части Саратова

Фото: "Володин. Саратов"

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин озвучил план увеличения ученических мест в центральной части Саратова.

Вячеслав Володин предложил два здания культурного наследия сделать корпусами школы Героев №2, которая расположена на пересечении улиц Мичурина и Хользунова. Речь идет о бывшем авиационном техникуме на ул. Советской и Третьей школе на углу ул. Горького и Сакко и Ванцетти. Оба здания уже много лет не используются.

Реставрация и реконструкция этих образовательных учреждений позволит перевести школы в центре города, которые сегодня перегружены, на одну смену. В итоге школа №2 будет представлять из себя комплекс из трех объектов историко-культурного наследия.

Решено, что губернатор Роман Бусаргин выделит средства на проектирование, а Вячеслав Володин возьмет на себя поиск финансирования реставрации и реконструкции зданий.

«Чем быстрее будет готов проект, тем быстрее мы приступим к работе. Необходимо перевести школы, которые сегодня перегружены, на односменку», – отметил Володин.