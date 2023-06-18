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НовостиПроисшествия18 июня 2023 7:29

В Саратове мужчина погиб под колесами трамвая

Страшное ДТП произошло в Поливановке
Евгений Бадиков
фото: Госавтоинспекция города Саратова

фото: Госавтоинспекция города Саратова

В Саратове мужчина погиб под колесами трамвая. Об этом сообщает саратовская Госавтоинспекция.

Сегодня, 18 июня, в 9:00 в Ленинском районе Саратова произошло ДТП. На 7-м Новоавтобусном тупике в поселке Поливановка трамвай №3, которым управляла 51-летняя водитель сбил мужчину. Пострадавший скончался.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин упомянул в своем телеграм-канале, что мужчина получил «травмы, несовместимые с жизнью». Смерть наступила до прибытия скорой помощи.