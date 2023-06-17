Проезд в саратовских маршрутках вновь подорожает. Об этом информирует пресс-служба мэрии города.

По словам чиновников, 29 июня подорожает тариф в маршрутках №№ 60 и 110. В первом случае придется платить 32 рубля, во втором – 31 рубль, как картой, так и наличными деньгами.

1 июля до 33 рублей вырастет оплата (любым способом) на маршрутах №№ 8, 8А, 13, 16, 31, 42, 45, 55, 57, 90, 93 и 95. С этого же дня проезд в автобусах № 4, 5, 18Д, 42К, 44, 77, 80, 98 по безналу и наличной оплате повысится до 30 рублей, а в автобусах № 11 – до 32 рублей.