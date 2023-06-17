фото: Пресс-служба администрации Аткарского района

В ходе СВО погиб боец из Аткарска Алексей Пряхин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Аткарского района.

Сегодня, 17 июня, стало известно о том, что аткарский доброволец погиб в ходе исполнения боевых задач в зоне Специальной военной операции.Алексею Пряхину было 35 лет. Свои соболезнования выразил глава района Виктор Елин.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким гвардии рядового Алексея Пряхина. Он выполнял свой воинский долг, защищая мирное население, защищая нашу страну, - высказался чиновник.

Прощание с бойцом состоится завтра, 18 июня в 12:00 в Храме Петра и Павла