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НовостиОбщество16 июня 2023 14:13

Пенсионеры Саратовской области являются активными пользователями пункта проката «Активное долголетие»

Дина Иванова
фото: Минсоцзащиты Саратовской области

фото: Минсоцзащиты Саратовской области

Пенсионеры Саратовской области являются активными пользователями пункта проката «Активное долголетие». Об этом сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты Саратовской области.

В рамках нацпроекта «Демография» пожилые люди улучшают свою физическую форму, а также осваивают новые способы ведения активной и спортивной жизни.

Скандинавская ходьба – одно из популярных направлений у пенсионеров. По словам пожилых людей, такие тренировки дарят чувство бодрости и энергии, делают жизнь более радостной и позитивной.