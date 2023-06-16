фото: Минсоцзащиты Саратовской области

Пенсионеры Саратовской области являются активными пользователями пункта проката «Активное долголетие». Об этом сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты Саратовской области.

В рамках нацпроекта «Демография» пожилые люди улучшают свою физическую форму, а также осваивают новые способы ведения активной и спортивной жизни.

Скандинавская ходьба – одно из популярных направлений у пенсионеров. По словам пожилых людей, такие тренировки дарят чувство бодрости и энергии, делают жизнь более радостной и позитивной.